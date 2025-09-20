Domenica la Fitwalking for AIL Benevento 2025 sul Cammino del Rosario

Comunicato Stampa Una camminata solidale per sostenere ricerca e assistenza ai pazienti ematologici: iscrizioni aperte online e in loco il giorno dell’evento Domenica 28 settembre 2025 alle ore 9, in Piazza Giovanni Paolo II, si terrà l’appuntamento con la Fitwalking . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

domenica la fitwalking for ail benevento 2025 sul cammino del rosario

