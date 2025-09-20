DOMENICA IN | MARA VENIER E TUTTI I SUPER OSPITI DEL 21 SETTEMBRE SCALETTA COMPLETA

Domenica 21 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, prende il via la nuova edizione di "Domenica In", condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La prima puntata si preannuncia ricca di emozioni e grandi protagonisti, in occasione del 50° anniversario del programm a. A tu per tu con Mara Venier, Loretta Goggi si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue 'Ragazze' che hanno segnato un'epoca televisiva. Al Bano porterà la sua energia in studio, esibendosi con alcuni dei suoi brani più amati e interpretando dal vivo " Vai Italia ", inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell'Umanità Unesco 2025, accompagnato dal coro dei bambini dell'Antoniano e dal coro di Caivano.

