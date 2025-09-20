Domenica arriva L’Aquila mercoledì ci sarà il Notaresco | squadre già molto prolifiche Il centrocampista Clerici | Punteranno a vincere ma io sono fiducioso Castelfidardo due sparagol in tre giorni | sarà dura

Nel giro di tre giorni il Castelfidardo si troverà di fronte due delle squadre più prolifiche del girone F: domani L’Aquila, mercoledì il Notaresco. Entrambe a segno per cinque volte nelle prime due giornate, guidando la classifica dei marcatori con Luca Di Renzo (L’Aquila) e Saveriano Infantino (Notaresco), autori entrambi di tre gol a testa. E allora quella difesa fidardense che finora ha incassato quattro reti in due partite dovrà fare ancora più attenzione, viste pure le assenze di Paramatti (squalificato tre giornate) e le condizioni non perfette di Fallisi, quest’ultimo colpito in settimana dall’influenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

