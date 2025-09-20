Domenica 21 settembre tra Italia e non solo | Billie Jean King Cup Mondiali di volley e gli altri appuntamenti

Abbiamo già vissuto una domenica sportiva di enorme rilievo e prestigio, quella del 7 settembre, in cui si è passati dalla finale mondiale di volley femminile Italia-Turchia alla finale degli US Open Sinner-Alcaraz, con in mezzo anche gli Europei di basket (Italia-Slovenia), il Gran Premio d'Italia di F1 e quello di Catalogna in MotoGP, cui poi si sono unite altre questioni come quella del basket 3×3 e il relativo bronzo europeo. Anche questo 21 settembre che sta per arrivare sarà molto ampio. Innanzitutto, il punto focale è rappresentato da Italia-USA, finale di Billie Jean King Cup con le azzurre che cercheranno il bis del 2024 contro una squadra che è davvero forte, con una top ten attuale (Jessica Pegula) e una che ci è passata (Emma Navarro), ma anche con tutte le possibilità di sfruttare i varchi lasciati aperti per potercisi infilare.

A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 21 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Domenica 21 settembre andrà in scena la nona giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) si conclude la rassegna iridata con un ...

