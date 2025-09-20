Domenica 21 settembre torna il No parking day a Milano | sette vie chiuse al traffico ecco quali

Milano, 20 settembre 2025 – Sette vie in sette municipi, senza auto per una giornata. Non molto ma insomma, qualcosa. È il "No parking day" di domani, 21 settembre, previsto a Milano in chiusura della Green Week e in vista della Giornata Mondiale Senza Auto, lunedì 22 settembre. Dunque, sette vie domani saranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle persone con talk con esperti, installazioni artistiche, letture, attività sportive, di gioco e attività per bambine e bambini, laboratori di riciclo e upcycling, performance, presentazioni e tante altre attività educative grazie alle associazioni del territorio.

Da domenica 21 a domenica 28 settembre a Carema torna la Festa dell’Uva e del Vino, che celebra la millenaria cultura enologica del paese. I paesaggi terrazzati viticoli e agricoli del Mombarone, compresi nei Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Carema, No Vai su Facebook

