Arezzo, 20 settembre 2025 – Alle 9:30 la Commissione di lettura coordinata dalla direttrice Natalia Cangi incontra in un appuntamento con Silvia Ronchey i diaristi della lista d'onore, autori di testi degni di nota ma non entrati in finale: Rebecca Brisotto scelta da Antonella Brandizzi e Maria Zucca, Adriano Cascianini scelta da Valeria Landucci, Gabriella Cioni scelta da Natalia Cangi e Patrizia Dindelli, Laura Dalvit scelta da Rosanna Innocenti e Giada Poggini, Vittoria D'Aprile scelta da Ivana Del Siena e Luisa Oelker, Maurizio Dell'Agnello scelta da Antonio Magiotti, Renata Maryan scelta da Giulia Mori, Giovanni Zanette scelto da Carlo Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 21 settembre è la giornata dei Premi speciali, del Premio Città del diario, degli otto diari finalisti al Premio Pieve 2025