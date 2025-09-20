Domenica 21 settembre è la giornata dei Premi speciali del Premio Città del diario degli otto diari finalisti al Premio Pieve 2025
Arezzo, 20 settembre 2025 – Alle 9:30 la Commissione di lettura coordinata dalla direttrice Natalia Cangi incontra in un appuntamento con Silvia Ronchey i diaristi della lista d'onore, autori di testi degni di nota ma non entrati in finale: Rebecca Brisotto scelta da Antonella Brandizzi e Maria Zucca, Adriano Cascianini scelta da Valeria Landucci, Gabriella Cioni scelta da Natalia Cangi e Patrizia Dindelli, Laura Dalvit scelta da Rosanna Innocenti e Giada Poggini, Vittoria D'Aprile scelta da Ivana Del Siena e Luisa Oelker, Maurizio Dell'Agnello scelta da Antonio Magiotti, Renata Maryan scelta da Giulia Mori, Giovanni Zanette scelto da Carlo Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Da domenica 21 a domenica 28 settembre a Carema torna la Festa dell’Uva e del Vino, che celebra la millenaria cultura enologica del paese. I paesaggi terrazzati viticoli e agricoli del Mombarone, compresi nei Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Carema, No Vai su Facebook
