Dombrovskis | se deficit Italia sotto 3% Pil si può chiudere procedura

Ildenaro.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 set. (askanews) – Se l’Italia riconduce il suo deficit bilancio sotto il 3% del Pil già quest’anno la procedura Ue per deficit eccessivo a suo carico può essere chiusa. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin. “Quello che è stato affermato dal governo italiano e dal ministro (Giancarlo) Giorgetti è che puntano a ridurre il deficit dell’Italia sotto il 3% quest’anno e diamo il benvenuto a questa ambizione – ha affermato – Ovviamente se questo si verificherà, se l’Italia porta il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per deficit eccessivo può essere abrogata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

