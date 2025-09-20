Domani la prima giornata La Vuelle sarà alla finestra

Signori, si gioca. Domani prende il via il campionato di serie A2 che vedrà la Vuelle alla finestra, in attesa di debuttare il 30 settembre contro Livorno. La prima giornata vede subito due anticipi: in serata giocano Urania Milano-Dole Rimini (ancora in dubbio Gora Camara) e Ferraroni Cremona-Unieuro Forlì, mentre domenica il piatto forte sotto il profilo ambientale, viste le due accese tifoserie, sarà Roseto-Fortitudo. La super favorita Verona comincia in casa contro una delle retrocesse dalla serie A, Pistoia (senza Zanotti, infortunato), mentre la sorpresa della scorsa stagione, Cividale (che ha ingaggiato in extremis il pesarese Alessandro Amici), sarà in trasferta a Torino.

