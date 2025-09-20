Domani c’è l’open day all’oasi felina del parco della Madonnina

Domani open day all’oasi felina del parco della Madonnina, paese alto di Grottammare a cura dell’associazione di volontariato ‘L’Amico fedele odv’ di San Benedetto. L’iniziativa si terrà dalle 10 alle 18 e prevede momenti dedicati alla conoscenza diretta degli animali e alla possibilità di approfondire temi di benessere e relazione felina grazie alla presenza di consulenti specializzati. Dalle 15 alle 18 sono inoltre programmati laboratori didattici e creativi per bambini, pensati per avvicinare i più piccoli al rispetto degli animali. L’Oasi Felina ospita attualmente 26 gatti e svolge un ruolo fondamentale nel contrasto al randagismo, accogliendo animali salvati da situazioni di maltrattamento, oltre a garantire ricoveri temporanei per cure veterinarie e post-sterilizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

