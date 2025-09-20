Domani c’è l’open day all’oasi felina del parco della Madonnina

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani open day alloasi felina del parco della Madonnina, paese alto di Grottammare a cura dell’associazione di volontariato ‘L’Amico fedele odv’ di San Benedetto. L’iniziativa si terrà dalle 10 alle 18 e prevede momenti dedicati alla conoscenza diretta degli animali e alla possibilità di approfondire temi di benessere e relazione felina grazie alla presenza di consulenti specializzati. Dalle 15 alle 18 sono inoltre programmati laboratori didattici e creativi per bambini, pensati per avvicinare i più piccoli al rispetto degli animali. L’Oasi Felina ospita attualmente 26 gatti e svolge un ruolo fondamentale nel contrasto al randagismo, accogliendo animali salvati da situazioni di maltrattamento, oltre a garantire ricoveri temporanei per cure veterinarie e post-sterilizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

domani c8217232 l8217open day all8217oasi felina del parco della madonnina

© Ilrestodelcarlino.it - Domani c’è l’open day all’oasi felina del parco della Madonnina

In questa notizia si parla di: domani - open

Golf, da domani il BMW International Open: 6 azzurri in gara

Us Open, domani il sorteggio del tabellone. Per Sinner prime insidie dal 3° turno

US Open 2025, cancellati i match odierni delle qualificazioni: cinque azzurri in campo domani

Domani click day domestici, ma per over 80 c'è ancora tempo - 00 il click day per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari per la collaborazione domestica. ansa.it scrive

Decreto flussi, domani il primo click day: ecco come funziona. Ma solo un datore di lavoro su quattro ce la farà - Domattina alle 9 il primo dei tre click day previsti per le tre diverse tipologie di lavoratori extracomunitari: sabato 2 dicembre toccherà ai lavoratori non stagionali, lunedì a quelli ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Domani C8217232 L8217open Day