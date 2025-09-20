Ci sono alcuni segnali che portano un dolore al petto simile all’infarto. Bisogna fare attenzione ad alcune avvisaglie e prendere le dovute precauzioni: ecco cosa fare Il dolore al petto per chi è cardiopatico c’è subito un’associazione all’infarto. Si tratta di un sintomo comune in chi ha problemi cardiaci e sta avendo in quel momento. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Dolore al petto simile all’infarto: fai attenzione a questi segnali