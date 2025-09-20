Dolomiti precipita per 80 metri e resta sospeso alla corda | alpinista 36enne morto sulle Torri di Neva

Un alpinista di 36 anni di Montebelluna, Riccardo De Anna, è morto precipitando di 80 metri sulla Torre Meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra Bellunese e Trentino. Il compagno di cordata ha dato l’allarme, soccorso intervenuto con elisoccorso e tecnici, mentre la vittima è stata recuperata sospesa alla corda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dolomiti - precipita

Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti

