Documenting McQueen | Tailoring il primo episodio svela i segreti di una delle collezioni più straordianrie del geniale stilista
Si intitola Dante il primo di una serie di 3 episodi che apre gli archivi della Maison per mettere in luce i codici stilistici, l'immaginario e le tecniche sartoriali innovative che la contraddistinguono. Cominciando dalla collezione AutunnoInverno 1996. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: documenting - mcqueen
Documenting McQueen:Tailoring, il primo episodio svela i segreti di una delle collezioni più straordianrie del geniale stilista.