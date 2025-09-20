Docenti precari 58mila assunzioni entro il 2028 Anief | ‘Numeri insufficienti per coprire il turn over’
Via libera a 58mila assunzioni di docenti per il triennio 2026-2028, che si sommano alle 53mila del corrente anno scolastico. Tuttavia, secondo il sindacato Anief, i numeri copriranno a malapena il turn over, lasciando irrisolto il problema dei docenti precari e dei posti vacanti sul sostegno. Una situazione complessa che attende risposte concrete dal mondo . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
docenti - precari
Docenti precari, autorizzate 58mila assunzioni docenti entro il 2028: per Anief copriranno appena il turn over e lasceranno scoperto un posto su due sul sostegno - Aumentano di alcune migliaia le già previste assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola pubblica per l’anno scolastico in corso. Lo riporta orizzontescuola.it
Docenti precari sostegno: assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione. Il piano del Ministero - Il nodo del precariato sui posti di sostegno è sotto gli occhi di tutti: coinvolge le famiglie, le scuole, i docenti. Da orizzontescuola.it