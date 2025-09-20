Divertimento e impegno civico Il fine settimana di Baricentro

Piazza Del Popolo a San Severino è pronta per un fine settimana all'insegna della musica, del divertimento e della consapevolezza sociale con l'evento " Baricentro ", che si svolgerà oggi e domani. L'iniziativa, organizzata con il coinvolgimento di Zio Pecos, unisce intrattenimento e impegno civico, promette di richiamare un vasto pubblico con un programma ricco e diversificato. L'evento prenderà il via oggi alle 18 con l'apertura degli stand gastronomici. La serata sarà animata da musica dal vivo sul palco principale e culminerà con uno "Special Guest" a mezzanotte. La festa continuerà fino a tarda notte con un dj set al Bar Centrale e al Pino's Bar, a partire dalle 2.

