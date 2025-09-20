Diversi aeroporti europei sono stati colpiti da un cyberattacco

Ritardi e cancellazioni per i voli degli da e per Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra a causa di un cyberattacco agli aeroporti. Si tratta di un attacco informatico nei confronti di un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco. A riferire l’accaduto è l’Independent. All’aeroporto di Bruxelles l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali. Cyberattacco agli aeroporti di Berlino, Bruxelles e Heathrow. A Heathrow un messaggio avvisa i passeggeri che “Collins Aerospace, il fornitore incaricato dei serivi di check-in e imbarco per diverse compagnie aeree in diversi scali del mondo, sta avendo problemi tecnici che potrebbero causare ritardi per i passeggeri in partenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Diversi aeroporti europei sono stati colpiti da un cyberattacco

