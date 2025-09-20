Disavventura in tram a 13 anni impaurite per un balordo non timbrano e le multano

Firenze, 20 settembre 2025 – Salgono sulla tramvia con un biglietto in mano, pronto per essere obliterato. Ma nei pressi della macchinetta deputata a suddetto compito si imbattono in un tizio poco raccomandabile, alterato. Biascica, urla e allunga su di loro uno sguardo torvo. Impaurite – parliamo di tre ragazzine di appena 13 anni – e un po’ smarrite, cercano di raggiungere l’altra obliteratrice e nel frattempo cercano riparo tra gli altri passeggeri. E si sentono quasi rinfrancate dalla presenza di alcuni controllori. Ma assieme alla timbratura arriva il controllo di un’ inflessibile verificatrice: “Titolo di viaggio convalidato dopo l’inizio della verifica”, sentenzia il verbalino a forma di scontrino emesso dal controllore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disavventura in tram a 13 anni, impaurite per un balordo non timbrano e le multano

In questa notizia si parla di: disavventura - tram

Disavventura in tram a 13 anni, impaurite per un balordo non timbrano e le multano; Disavventura per Massimo Boldi: bloccato tra le rotaie del tram a Milano; Massimo Boldi rimane bloccato sui binari del tram a Milano: i passanti lo aiutano.

Disavventura in tram a 13 anni, impaurite per un balordo non timbrano e le multano - La rabbia dei genitori: “Non lo hanno fatto subito perché c’era quel soggetto” ... Come scrive msn.com