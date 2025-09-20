Un pomeriggio caotico e pieno di colpi di scena ha segnato le qualifiche del Gp di Azerbaigian, con ben sei bandiere rosse e un esito che lascia la Ferrari in grande difficoltà. Sul cittadino di Baku a imporsi è stato ancora una volta Max Verstappen, che scatterà dalla pole position davanti a un sorprendente Carlos Sainz, protagonista con la Williams. Per la Rossa, invece, la sessione si è trasformata in un incubo: Charles Leclerc è finito a muro nel Q3 e partirà soltanto decimo, mentre la giornata della squadra di Maranello si chiude con la frustrazione di un’occasione sprecata. Leclerc tradito dalla pista e dalla pressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Disastro Ferrari a Baku, Verstappen in pole. Leclerc a muro, partirà solo decimo