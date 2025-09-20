Disabilità e cultura | al via il progetto per un territorio più inclusivo e accessibile per tutti

Si è svolto mercoledì, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, l’incontro formativo preliminare con Cerpa Italia, ente di riferimento nazionale per l’accessibilità, nell’ambito del progetto regionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me 2 – Welcome Everybody’.“Il Comune di Cesena –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

È "Insieme" il festival di Paideia, fare cultura sul tema della disabilità https://iltorinese.it/2025/09/18/e-insieme-il-festival-di-paideia-fare-cultura-sul-tema-della-disabilita/… #Torino

Presentata la collana editoriale "Per una nuova Cultura della Disabilità" di Rodolfo Dalla Mora. Brescacin (Lega-LV): "Disabilità nel nome dell'autonomia personale: la strada percorsa dai quaderni 'L'equazione delle 4A'" tinyurl.com/45uerswc Qui le video inte

Al via "Arte e Salute", progetto che unisce cultura e medicina - E' l'obiettivo del nuovo progetto nazionale "Arte e Salute", presentato alla Camera dei Deputati. ansa.it