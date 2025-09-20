Disabile usato come gioco | due arresti
11.53 Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per "divertimento". Nei confronti delle due persone è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Prelevata a Pompei,poi portata a Torre Annunziata (Napoli) ad agosto del 2024. La Procura contesta i reati di "sequestro di persona e lesioni personali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: disabile - usato
Sala giochi vicina al centro disabili, il no del Tribunale: «Persone fragili, a rischio di ludopatia»; I 350 milioni per i disabili spostati sul Superbonus: “È il gioco delle tre carte”; Raccolta Differenziata.
Ricattano disabile, due arresti - Il calvario dell'uomo è terminato grazie all'intervento degli agenti del commissariato di ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it