Disabile usata come gioco | due arresti

Servizitelevideo.rai.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.53 Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per "divertimento". Nei confronti delle due persone è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Prelevata a Pompei,poi portata a Torre Annunziata (Napoli) ad agosto del 2024. La Procura contesta i reati di "sequestro di persona e lesioni personali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

