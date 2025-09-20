Disabile usata come gioco | due arresti

11.53 Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per "divertimento". Nei confronti delle due persone è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Prelevata a Pompei,poi portata a Torre Annunziata (Napoli) ad agosto del 2024. La Procura contesta i reati di "sequestro di persona e lesioni personali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it