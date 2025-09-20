Disabile sequestrato torturato e buttato in piscina per divertimento | due arresti a Pompei

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti risalgono all'agosto del 2024, quando i due indagati avrebbero sequestrato un disabile del posto, infliggendogli diverse ferite, soltanto per divertimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

