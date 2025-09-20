Disabile sequestrato torturato e buttato in piscina per divertimento | due arresti a Pompei

I fatti risalgono all'agosto del 2024, quando i due indagati avrebbero sequestrato un disabile del posto, infliggendogli diverse ferite, soltanto per divertimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: disabile - sequestrato

Disabile sequestrato in casa per divertimento: due arresti

Alunno disabile umiliato a Torino: il CNDDU chiede interventi immediati e riflette sul processo contro la dirigente dell’istituto Salvemini per garantire inclusione, dignità e tutela nelle scuole italiane Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Vai su Facebook

Disabile sequestrato, torturato e buttato in piscina per divertimento: due arresti a Pompei.

Disabile sequestrato, torturato e buttato in piscina per divertimento: due arresti a Pompei - I fatti risalgono all'agosto del 2024, quando i due indagati avrebbero sequestrato un disabile del posto, infliggendogli diverse ferite, soltanto per divertimento ... Lo riporta fanpage.it

Disabile sequestrato in casa per divertimento: «Ha subito violenze per ore. Non sapeva nuotare e l'hanno buttato in piscina» - Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, ... Riporta msn.com