Disabile sequestrato seviziato per ore e gettato in piscina per gioco

Un gioco crudele. Ci sarebbe questo all'origine dell'incubo vissuto da un disabile che nell'estate dello scorso anno a Torre Annunziata (Napoli) è stato sequestrato, maltrattato e gettato in piscina nonostante non sapesse nuotare. Adesso due uomini sono stati arrestati. Devono rispondere di. 🔗 Leggi su Today.it

