Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento
Tempo di lettura: 3 minuti Una persona con disabilità sequestrata e tenuta in ostaggio per quasi due ore. Usata da due malviventi come fosse un giocattolo con il quale divertirsi, incuranti del fatto che di fronte a loro vi fosse un soggetto debole, impossibilitato a reagire. Un’azione aberrante, condita da violenze e atteggiamenti prevaricatori, come avere gettato la vittima in una piscina senza tenere conto del fatto che non sapesse nuotare, portati a termine solo per il “ gusto ” di fare del male. L’ennesima storia di degrado e violenza arriva da Pompei e risale ad un anno fa, agosto 2024, ma se ne è saputo qualcosa solo oggi che sono scattati gli arresti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: disabile - sequestrato
Disabile sequestrato in casa per divertimento: due arresti
Disabile sequestrato, torturato e buttato in piscina per divertimento: due arresti a Pompei
Disabile sequestrato e seviziato per divertimento: due arresti
Disabile sequestrato per ore per divertimento a #Pompei: due arresti - X Vai su X
#Disabile sequestrato, segregato in casa e sottoposto a ripetute violenze per divertimento a #TorreAnnunziata: 2 le persone arrestate per sequestro e lesioni personali. I fatti risalgono al 2024. Foto repertorio Vai su Facebook
Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento; Disabile sequestrato per ore per divertimento a Pompei: due arresti; Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore e vessato per divertimento: 2 arresti.
Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento - Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, ... Lo riporta msn.com
Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento a Torre Annunziata - Preso in strada, costretta a subire violenze, gettato in una piscina nonostante non sapesse nuotare e poi abbandonato in un fondo agricolo. Da msn.com