disabile sequestrato in casa per ore per divertimento

Tempo di lettura: 3 minuti Una persona con disabilità sequestrata e tenuta in ostaggio per quasi due ore. Usata da due malviventi come fosse un giocattolo con il quale divertirsi, incuranti del fatto che di fronte a loro vi fosse un soggetto debole, impossibilitato a reagire. Un’azione aberrante, condita da violenze e atteggiamenti prevaricatori, come avere gettato la vittima in una piscina senza tenere conto del fatto che non sapesse nuotare, portati a termine solo per il “ gusto ” di fare del male. L’ennesima storia di degrado e violenza arriva da Pompei e risale ad un anno fa, agosto 2024, ma se ne è saputo qualcosa solo oggi che sono scattati gli arresti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

