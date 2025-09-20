Tempo di lettura: 2 minuti Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un’abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per ‘divertimento’. É l’accusa contestata a due persone nei confronti delle quali è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti sarebbero avvenuti a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ad agosto del 2024. Nei confronti dei due la procura contesta i reati di sequestro di persona e lesioni personali. Da ciò che hanno accertato gli agenti del commissariato di polizia di Pompei, i due avrebbero prelevato in strada la persona con disabilità, costringendola con la forza a salire sulla loro auto per poi portarla a casa di uno dei due, dove avrebbe anche riportato lesioni in varie parti del corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Disabile sequestrato in casa per divertimento: due arresti