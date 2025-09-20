Disabile assassinata in casa a colpi di machete a Latina | arrestata l’ex badante

È l’ex badante 52enne della vittima la donna sottoposta a fermo di indiziato di delitto per l’omicidio a colpi di machete di Antonietta Rocco, la sessantatreenne ritrovata ieri mattina senza vita in una pozza di sangue nel letto della sua abitazione nel quartiere Campo Boario, a Latina. Assassinata a colpi di machete a Latina. Non si tratta della badante che ha ritrovato il cadavere, allarmando subito le forze dell’ordine, bensì di quella che l’aveva preceduta nell’accudire la vittima, vale a dire una cinquantenne italiana, incensurata. Sulla scorta delle dichiarazioni assunte dalle persone vicine alla vittima, affetta da una grave patologia invalidante, le indagini sono state indirizzate nei confronti di una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Disabile assassinata in casa a colpi di machete a Latina: arrestata l’ex badante

In questa notizia si parla di: disabile - assassinata

Alunno disabile umiliato a Torino: il CNDDU chiede interventi immediati e riflette sul processo contro la dirigente dell’istituto Salvemini per garantire inclusione, dignità e tutela nelle scuole italiane Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Vai su Facebook

Disabile assassinata in casa a colpi di machete a Latina: arrestata l’ex badante; Femminicidio Matteuzzi, definitivo ergastolo per l'ex Padovani; Sara Centelleghe: la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa. Fermato un coetaneo.

Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento - Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, ... Riporta msn.com

Cinque bambini (uno è disabile) chiusi in casa con 12 cani, tra urina e feci: la scoperta choc dopo le segnalazioni per maltrattamento di animali - Una guardia zoofila è intervenuta in un'abitazione e dentro ha trovato degrado e sporcizia: dodici ... ilgazzettino.it scrive