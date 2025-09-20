DIRETTA Venezia-Cesena 0-0 il Cavalluccio in laguna | si rivedono Adamo e Francesconi

Cesenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta giornata di serie B, il Cavalluccio in laguna per affrontare il Venezia che ha due punti in meno dei bianconeri, ma è una delle più serie candidate alla promozione in A con Stroppa in panchina. Allo stadio Penzo 4691 spettatori, circa 700 dalla Romagna, un nutrito gruppo è arrivato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diretta - venezia

Mostra Venezia 2025, il giorno della cerimonia di apertura: la diretta

Mostra Cinema Venezia 2025, i film di oggi: la diretta

”Lo dico apertamente: credo negli alieni. Sarebbe profondamente narcisistico pensare che siamo soli in questo immenso universo”. Emma Stone ha stupito tutti alla Mostra del Cinema di Venezia, dove presenta “Bugonia”, di nuovo diretta da Yorgos Lanthimos

Venezia - Cesena Serie B 2025; Venezia - Cesena in Diretta Streaming | IT; quote Venezia Cesena: il pronostico sui lagunari.

diretta venezia cesena 0Venezia-Cesena: diretta live e risultato in tempo reale - Cesena di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

DIRETTA Venezia-Cesena, il Cavalluccio in laguna: si rivedono Adamo e Francesconi - I bianconeri sbarcano in laguna per affrontare il Venezia che ha due punti in meno dei bianconeri, ma è una delle più serie candidate alla promozione in A ... Scrive cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Venezia Cesena 0