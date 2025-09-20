DIRETTA Serie A Verona-Juventus | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La sfida tra bianconeri e gialloblu verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Redue dalle due pirotecniche partite contro l’ Inter (4-3) e contro il Borussia Dormund (4-4), la Juventus torna a giocare in trasferta dopo due partite consecutive in casa. Il palinsesto della quarta giornata di Serie A prevede, infatti, la sfida tra i bianconeri e il Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi. DIRETTA Serie A, Verona-Juventus: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Trascinata da un potenziale offensivo devastante nelle ultime uscite, la squadra allenata da Igor Tudor tenterà di ritrovare in terra veneta anche la solidità difensiva messa in mostra nelle prime due uscite di campionato contro Parma e Genoa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Juventus: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - serie

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

SERIE A | In campo Bologna-Genoa DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X

Diretta ? Serie D - stagione calcistica 2025/26 Heraclea Calcio VS Fasano Calcio Sabato 20 settembre dalle 20:45 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT streaming su www.antennasud.com/streaming/ scarica la nostra APP su https://linktr. Vai su Facebook

Verona-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; LIVE Alle 18 Verona-Juve: Zanetti con Giovane-Orban, Vlahovic dal 1', torna Conceiçao; Verona-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE.

Verona-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

DIRETTA Serie A, Verona-Juventus: segui la cronaca LIVE - Juventus in tempo reale grazie alla cronaca testuale della redazione di Calciomercato. Riporta calciomercato.it