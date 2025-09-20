DIRETTA Serie A Udinese-Milan 0-1 | entra Buksa | LIVE

La sfida tra bianconeri e rossoneri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Le due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna hanno rimesso in carreggiata il Milan, che aveva perso l’esordio in casa contro la Cremonese. Senza Massimiliano Allegri, squalificato dopo le accese proteste in seguito al rigore erroneamente tolto dal VAR contro i felsinei, la squadra rossonera proverà ad onorare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”. DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Ancora ai box, Rafa Leao è stato raggiunto in infermeria da Mike Maignan, mentre in difesa è rientrato l’allarme Pavlovic, regolarmente convocato dall’allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

