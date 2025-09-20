DIRETTA Serie A Bologna-Genoa 0-0 | gol annullato a Castro LIVE

Calciomercato.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida a tinte rossoblù della quarta giornata Archiviato l’anticipo del venerdì tra Lecce e Cagliari, il palinsesto del sabato del quarto turno di Serie A si apre con la partita tra  Bologna  e  Genoa. Stessi colori sociali, ma stati d’animo differenti per le due squadre che arrivano a questo match di campionato con un identico numero di gol segnati (uno) e di gol subiti (due). DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Galvanizzato dal pareggio raggiunto in extremis in casa del Como, il team allenato da Patrick  Vieira  cerca un altro risultato positivo in trasferta e, esclusi gli assenti di lungo corso, potrà tentare l’impresa con l’organico praticamente al completo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a bologna genoa 0 0 gol annullato a castro live

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa 0-0: gol annullato a Castro LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - serie

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

Bologna-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari; Bologna-Genoa diretta, segui la partita del campionato di Serie A LIVE; Bologna-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

diretta serie bologna genoaDiretta Bologna Genoa/ Streaming video tv: per decollare (Serie A, oggi 20 settembre 2025) - Diretta Bologna Genoa streaming video tv, oggi sabato 20 settembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. Secondo ilsussidiario.net

diretta serie bologna genoaBologna-Genoa, il risultato della partita del Dall’Ara - Bologna – Genoa in campo al Dall'Ara contro il Bologna: Colombo confermato centravanti e Vitinha in appoggio nel tridente dei trequartisti. Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Bologna Genoa