Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di campionato al Meazza contro il Sassuolo L’ Inter ha ritrovato il successo e il sorriso all’esordio stagionale in Champions League in casa dell’ Ajax, scacciando via le avvisaglie di crisi dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Udinese. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Cristian Chivu vuole riprendere il passo anche in campionato nel match casalingo di domani sera contro il Sassuolo, con l’allenatore nerazzurro che come di consueto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Inter-Sassuolo, la conferenza stampa di Chivu LIVE