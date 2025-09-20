DIRETTA Inter-Sassuolo la conferenza stampa di Chivu LIVE
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di campionato al Meazza contro il Sassuolo L’ Inter ha ritrovato il successo e il sorriso all’esordio stagionale in Champions League in casa dell’ Ajax, scacciando via le avvisaglie di crisi dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Udinese. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Cristian Chivu vuole riprendere il passo anche in campionato nel match casalingo di domani sera contro il Sassuolo, con l’allenatore nerazzurro che come di consueto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - inter
ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5
Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità
Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN
Segui i nostri voti e giudizi in diretta ____________________________________________ Unisciti al Club di Passione Inter: https://bit.ly/4i05Ygm Avrai accesso a contenuti esclusivi come newsletter settimanali, chat dedicata, dirette riservate, analisi Vai su Facebook
In Diretta con INTER ZONE! Post Ajax-Inter 0-2, Pio Esposito, Sommer, Thuram, le polemiche e non solo. Ne parliamo con i nostri ospiti LIVE QUI: - X Vai su X
Inter-Sassuolo, la conferenza di Chivu LIVE; Verso Inter-Sassuolo: la conferenza di Chivu in diretta; Conferenza Stampa Christian Chivu in Diretta Streaming | IT.
Inter contro il Sassuolo per invertire la rotta: la conferenza di Chivu in diretta - Dopo le sconfitte contro Udinese e Juve, l'Inter ospita il Sassuolo a San Siro con l'obiettivo di invertire la rotta in campionato sulla scia della vittoria in Champions con l'Ajax. Lo riporta msn.com
Inter-Sassuolo, Chivu in conferenza LIVE alle 14 - L'allenatore nerazzurro Cristian Chivu presenterà il match ai giornalisti in conferenza a partire dalle 14: segui qui le sue parole in ... Da sport.sky.it