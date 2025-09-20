Il tecnico biancoceleste torna a ‘giocare’ un derby dopo venti mesi: tutte le emozioni e le riflessioni sulla formazione Maurizio Sarri torna a vivere la settimana più dura per lui, come ha più volte sottolineato. L’attesa verso il derby è un qualcosa che lo “massacra” e lo “logora”, ma ora ci siamo. Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it Alla vigilia della stracittadina con la Roma, che il tecnico affronta di nuovo dopo venti mesi (era gennaio 2024 in Coppa Italia), arrivano le dichiarazioni in conferenza stampa tra le sue emozioni e i dubbi di formazione. Dalle 15 la diretta scritta su Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Derby Lazio-Roma, la conferenza stampa di Sarri LIVE