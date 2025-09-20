Il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sua prima stracittadina della capitale: focus sulla sfida con Sarri e tanti dubbi di formazione È la vigilia del derby per Lazio e Roma, per Gasperini e Sarri. Una sfida anche tra i due allenatori, con il tecnico giallorosso al suo esordio assoluto nella stracittadina della capitale a differenza dell’avversario. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it A Trigoria è tempo di conferenza stampa, con le attenzioni tutte per la formazione e i vari acciaccati che generano più di qualche dubbio all’allenatore di Grugliasco. Alle 13.45 la diretta scritta delle parole di Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Derby Lazio-Roma, Gasperini LIVE: “Ecco le condizioni di Hermoso e Wesley”