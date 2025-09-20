Dipinti d’autore svaniti nel nulla Giallo in Pinacoteca a Modigliana | s’indaga su un patrimonio di milioni

Modigliana (Forlì), 20 settembre 2025 – A Londra, ovviamente, piove. Primavera 2014. In un sontuoso palazzo tra il georgiano e il neoclassico va in scena un’asta di quadri. Dipinti celeberrimi. Quotazioni anche milionarie. Poi arriva sull’altare del battitore l’opera d’un artista italiano che in quei mesi fa impazzire i collezionisti della City. Paolo Scheggi. È stato uno dei protagonisti della neo-avanguardia italiana degli anni Sessanta. Fiorentino di nascita, milanese d’adozione. Muore a 31 anni nel 1971. Quell’opera – ‘Intersuperficie curva blu’ – a Londra viene battuta per 320mila euro. A comprarla è un anonimo fiorentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

