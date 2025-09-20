Dipendenti in nero pesce congelato venduto per fresco e anomalie sanitarie | sanzioni in due ristoranti di Ognina

La task force coordinata dalla polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo in due ristoranti del lungomare di Catania per verificare le condizioni di igiene dei locali, la regolarità delle posizioni dei lavoratori e la genuinità dei prodotti esposti per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: dipendenti - nero

Schlein in nero e Meloni in rosso, i bilanci pazzi dei partiti politici. Pd in utile grazie alla caccia ai parlamentari e allo scivolo per i dipendenti

Dipendenti in nero, droga e sicurezza sul lavoro: raffica di multe e denunce in città

Sequestrata officina auto-carrozzeria a Poggioreale: abusiva, inquinava e con dipendenti a nero

Tre dipendenti su cinque erano irregolari #caporalato #lavoronero #napoli #sequestro #cronacadinapoli #quartierinapoli #secondigliano #social #storie #ultimenotizie Vai su Facebook

"Fieri e grati", l'omaggio ad Armani dei dipendenti. Tutti in fila vestiti di nero alla camera ardente #ANSA - X Vai su X

Dipendenti in nero, pesce congelato venduto per fresco e anomalie sanitarie: sanzioni in due ristoranti di Ognina; Catania, blitz in due ristoranti: 4 dipendenti in nero e pesce congelato spacciato per fresco; Pesce congelato venduto per fresco in un ristorante di Ognina: scatta la multa.

Pesce congelato venduto per fresco in un ristorante di Ognina: scatta la multa - La collaudata sinergia istituzionale ha permesso di far emergere in entrambe le attività commerciali controllate, ubicate nella zona di Ognina, alcune criticità non soltanto a carattere amministrativo ... Da lasicilia.it

Catania, blitz in due ristoranti: 4 dipendenti in nero e pesce congelato spacciato per fresco - Due ristoranti del lungomare di Catania sono finiti nel mirino della task force coordinata dalla polizia con il supporto di Asp, Corpo Forestale, Ispettorato del lavoro e polizia locale. msn.com scrive