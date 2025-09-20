Dipendenti in nero pesce congelato venduto per fresco e anomalie sanitarie | sanzioni in due ristoranti di Ognina

La task force coordinata dalla polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo in due ristoranti del lungomare di Catania per verificare le condizioni di igiene dei locali, la regolarità delle posizioni dei lavoratori e la genuinità dei prodotti esposti per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: dipendenti - nero

Catania, controlli in due locali del Lungomare: pesce congelato venduto per fresco. Sanzioni per 21mila euro - L'operazione, eseguita all'interno del lungomare catanese, ha permesso ai controlli della Task Force di rilevare diverse criticità ... Si legge su newsicilia.it

Pesce congelato venduto per fresco in un ristorante di Ognina: scatta la multa - La collaudata sinergia istituzionale ha permesso di far emergere in entrambe le attività commerciali controllate, ubicate nella zona di Ognina, alcune criticità non soltanto a carattere amministrativo ... Segnala lasicilia.it