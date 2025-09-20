Dionigi carica la curva | Serve la vostra spinta

Mister Dionigi, dopo il pareggio strappato a Castellammare arriva il Catanzaro, un ostacolo sulla carta piuttosto alto. "È realtà che conosco molto bene avendoci allenato (stagione 2017-2018, Serie C, ndr) le ambizioni lì sono di alta classifica – spiega l’allenatore della Reggiana, il giorno prima della sfida –, hanno preso un allenatore giovane molto bravo con i giovani e noi dobbiamo essere gli stessi di queste ultime partite. Compatti, determinati e continuare a credere in questo dna. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per trasmetterlo a quelli che sono arrivati dopo, ma siamo sulla buona strada". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

