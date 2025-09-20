Dionigi carica la curva | Serve la vostra spinta
Mister Dionigi, dopo il pareggio strappato a Castellammare arriva il Catanzaro, un ostacolo sulla carta piuttosto alto. "È realtà che conosco molto bene avendoci allenato (stagione 2017-2018, Serie C, ndr) le ambizioni lì sono di alta classifica – spiega l'allenatore della Reggiana, il giorno prima della sfida –, hanno preso un allenatore giovane molto bravo con i giovani e noi dobbiamo essere gli stessi di queste ultime partite. Compatti, determinati e continuare a credere in questo dna. Ci vorrà ancora un po' di tempo per trasmetterlo a quelli che sono arrivati dopo, ma siamo sulla buona strada".
CARLO RECALCATI TAGLIA IL NASTRO DEI SUOI 80 ANNI Un compleanno da brividi, una serata carica di emozioni e ricordi indelebili: l'11 settembre Carlo "Charly" Recalcati, autentica icona del basket italiano, ha festeggiato 80 anni. Celebrati come solo u
Scamacca: “Dionigi ci ha dato la carica che serviva, ci sentiamo uniti e non c’è spazio per i singoli”.
Ivano Dionigi: «Vorrei una scuola attiva 24 ore su 24 e che non serva a imparare un mestiere, sbagliato distinguere tra istituti e licei. Darei le chiavi in mano agli studenti» - Uno Stato in cui la carica di gran lunga più importante è quella del ministro dell'istruzione.