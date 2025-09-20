Diocesi l’arcivescovo Damiano ridisegna la mappa delle parrocchie | ecco tutte le nomine

L’arcivescovo Alessandro Damiano ha disposto un nuovo giro di nomine pastorali che entreranno in vigore dal mese di ottobre. Le decisioni, comunicate dal vicario generale don Giuseppe Cumbo, riguardano parrocchie e uffici diocesani distribuiti in più comunità dell’Agrigentino.Don Carmelo Davide. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Diocesi: Agrigento, l'arcivescovo Damiano dimesso dall'ospedale dopo l'incidente. Presiederà la messa della Dedicazione della Cattedrale - "Ringraziandovi per le vostre premure e il vostro accompagnarmi con la preghiera in questi tre mesi di degenza, vi comunico che domani mattina (26 agosto, ndr) sarò dimesso e trascorrerò qualche ...