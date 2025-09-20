Dinamo Dresda-Hannover 96 domenica 21 settembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

La Dinamo Dresda è ancora alla ricerca dei primi punti al Rudolf-Harbig-Stadion, avendo perso due volte su due, ma non sarà facile che li ottenga proprio questa volta contro un Hannover 96 che, dopo aver perso la prima partita di campionato contro l’Hertha la settimana scorsa, con una vittoria tornerebbe comunque da solo in testa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

