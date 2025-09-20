Dimissioni in prova la tutela per chi cambia idea e torna al lavoro

Negli ultimi anni sono stati fatti vari passi in avanti a tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, grazie alla revisione della disciplina sulle dimissioni. La volontà del legislatore è quella di contrastare abusi come le dimissioni in bianco e di garantire la correttezza della procedura, attraverso modalità telematiche sul sito del Ministero del Lavoro. Al contempo, la recentissima regolamentazione tramite la legge 2032024 (Collegato Lavoro) delle dimissioni per fatti concludenti, consente ai datori di lavoro di tutelarsi contro comportamenti scorretti o assenze ingiustificate. Ora, con la pronuncia n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dimissioni in prova, la tutela per chi cambia idea e torna al lavoro

In questa notizia si parla di: dimissioni - prova

"Non è più presidente ma prova a restare padrone della Regione": l'opposizione sulle dimissioni di Occhiuto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24911/2025: la revoca delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in periodo di prova comporta il ripristino del rapporto di lavoro se avviene entro 7 giorni. Giuseppe Bulgarini d'Elci per @sole24ore https://ln.run/ordinan - X Vai su X

Legittimo revocare le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova: la Cassazione contraddice il Ministero del Lavoro. Vai su Facebook

Dimissioni in prova, la tutela per chi cambia idea e torna al lavoro; Maternità e lavoro: diritti e tutele in caso di violazioni; Dimissioni in prova, la Cassazione dà torto al Ministero: si possono revocare.

Dimissioni in prova, la tutela per chi cambia idea e torna al lavoro - La Cassazione chiarisce che le dimissioni telematiche in periodo di prova si possono revocare entro 7 giorni: cosa cambia per i lavoratori ... Scrive quifinanza.it