dilettanti sandro vignini vicchio un rilancio ambizioso

La rinascita del Vicchio, società che per storia e blasone è un punto di riferimento del Mugello. La Sandro Vignini Vicchio ha una nuova struttura direttiva guidata dal presidente Fabio Mazzoni: "L’obiettivo del nuovo corso - afferma - è ripartire con forza dalla scuola calcio e dal giovanile con tecnici preparati e un’ottima organizzazione. Stiamo portando avanti progetti importanti per una costante crescita, con impegno e professionalità per mettere in pratica gli insegnamenti dei più esperti e la voglia di emergere dei giovani. Particolare attenzione sui ragazzie e allo stile di vita considerandoli il cuore pulsante del calcio del futuro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

