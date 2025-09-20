Dilettanti Sandro Vignini Vicchio Un rilancio ambizioso
La rinascita del Vicchio, società che per storia e blasone è un punto di riferimento del Mugello. La Sandro Vignini Vicchio ha una nuova struttura direttiva guidata dal presidente Fabio Mazzoni: "L’obiettivo del nuovo corso - afferma - è ripartire con forza dalla scuola calcio e dal giovanile con tecnici preparati e un’ottima organizzazione. Stiamo portando avanti progetti importanti per una costante crescita, con impegno e professionalità per mettere in pratica gli insegnamenti dei più esperti e la voglia di emergere dei giovani. Particolare attenzione sui ragazzie e allo stile di vita considerandoli il cuore pulsante del calcio del futuro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Iniziativa organizzata dalla sandro vignini. Via al corso Uefa C per mister. Taglio del nastro in Mugello - 30, presso lo stadio ‘Luca Bartolozzi’ di Vicchio, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Corso per Allenatori Uefa ... Secondo msn.com