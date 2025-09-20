C’è un pesarese alla guida del Loreto in questo primo anno di serie B Nazionale. E non è uno qualunque: figlio dell’indimenticato Rudy, è nipote di Roberto, che sarà il vice della squadra. Come mai questo ritorno? "Mi ha stimolato il fatto di poter tornare a casa ed essere al fianco dei miei amici e della famiglia, ma soprattutto la volontà con cui il Loreto mi ha voluto, mostrandomi interesse fin dal primo momento in cui sapevano di iscriversi alla B nazionale, mettendomi quasi al centro del progetto. È stata una trattativa davvero molto semplice". Essere pesarese la carica di maggiori responsabilità? "Sì certo, ma non sento nessuna pressione anche perché, dopo anni un po’ sfortunati a livello fisico, è quello che cercavo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Diego Terenzi. Il ritorno del pesarese:: "Sento la responsabilità»