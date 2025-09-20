Diego Terenzi Il ritorno del pesarese | | Sento la responsabilità
C’è un pesarese alla guida del Loreto in questo primo anno di serie B Nazionale. E non è uno qualunque: figlio dell’indimenticato Rudy, è nipote di Roberto, che sarà il vice della squadra. Come mai questo ritorno? "Mi ha stimolato il fatto di poter tornare a casa ed essere al fianco dei miei amici e della famiglia, ma soprattutto la volontà con cui il Loreto mi ha voluto, mostrandomi interesse fin dal primo momento in cui sapevano di iscriversi alla B nazionale, mettendomi quasi al centro del progetto. È stata una trattativa davvero molto semplice". Essere pesarese la carica di maggiori responsabilità? "Sì certo, ma non sento nessuna pressione anche perché, dopo anni un po’ sfortunati a livello fisico, è quello che cercavo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: diego - terenzi
Loreto riporta a casa Diego Terenzi
mancato improvvisamente all' l'affetto dei suoi cari all' all'età età di anni 44 Stefano Terenzi Ne danno il doloroso annuncio: la mamma Marilena il figlio Mattia Serena la sorella Veronica con Andrea e Camilla gli zii, cugini ed i parenti tutti Il funerale avrà luog Vai su Facebook
Diego Terenzi. Il ritorno del pesarese:: Sento la responsabilità»; Loreto riporta a casa Diego Terenzi; Loreto, raffica di acquisti di qualità. Valentini e Graziani gran colpi.
Diego Terenzi. Il ritorno del pesarese:: "Sento la responsabilità» - Figlio dell’indimenticato Rudy, è il nipote del vice allenatore Roberto "Che orgoglio e che emozione averlo vicino a me ogni volta in panchina". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Loreto riporta a casa Diego Terenzi - Bel colpo del Loreto che sta per annunciare il ritorno a Pesaro di Diego Terenzi, figlio del grande Rudy, scomparso nel 2008, e nipote di Roberto, entrambi protagonisti con la maglia della Vuelle ... Riporta ilrestodelcarlino.it