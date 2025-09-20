Di stanza ad Amendola gli F-35 dislocati in Estonia per tutelare lo spazio violato da aerei russi Mosca ha smentito la violazione

Fanno riferimento al 32mo stormo di Foggia Amendola e gli F-35 e dal 6to stormo di Ghedi (Brescia) i velivoli della nostra Aeronautica militare che, dislocati in Estonia dalla Nato per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina, si sono alzati in volo per tutelare lo spazio aereo estone. La Russia, secondo il Paese baltico, ha violato appunto quello spazio aereo a nord del Paese con tre velivoli militari. I due aerei Nato sono stati inviati per respingerli oltre il confine. Non è la prima incursione di aerei russi in territori che si riferiscono alla Nato, da alcuni giorni in qua, stando a indicazioni giunte anche da Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

