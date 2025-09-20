Di stanza ad Amendola gli F-35 dislocati in Estonia per tutelare lo spazio violato da aerei russi Mosca ha smentito la violazione
Fanno riferimento al 32mo stormo di Foggia Amendola e gli F-35 e dal 6to stormo di Ghedi (Brescia) i velivoli della nostra Aeronautica militare che, dislocati in Estonia dalla Nato per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina, si sono alzati in volo per tutelare lo spazio aereo estone. La Russia, secondo il Paese baltico, ha violato appunto quello spazio aereo a nord del Paese con tre velivoli militari. I due aerei Nato sono stati inviati per respingerli oltre il confine. Non è la prima incursione di aerei russi in territori che si riferiscono alla Nato, da alcuni giorni in qua, stando a indicazioni giunte anche da Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
I jet russi in Estonia intercettati da due F35 italiani - La violazione dello spazio aereo estone questo pomeriggio: in azione due caccia partiti da Ämari, vicino a Tallin, dove sono di stanza gli aerei provenienti dal 6° Stormo di Ghedi ... Scrive giornaledibrescia.it