Di Paolantonio c’è. Prima il rinnovo, meritato, fino al 2027 e annunciato ad inizio giugno, e poi la costruzione del roster, gravitata attorno a lui e al gm Nicolai. Responsabilità, ma anche fiducia e ambizione, le tre parole per far grande la Benedetto nel campionato che verrà e le stesse tre che lo hanno accompagnato lungo tutto il suo cammino durante la stagione scorsa, quando raccolse l’importante eredità lasciata da Mecacci, tra promozioni, salvezze, playoff e il raggiungimento di una storica finale di Coppa Italia, guadagnandosi col tempo la credibilità dopo una partenza tutta in salita. "Complicatissima – l’ha definita –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Di Paolantonio, atto secondo. Il coach è pronto a stupire ancora: "Responsabilità, fiducia, ambizioni»