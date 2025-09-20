Devo rivolgermi a Jannik Sinner Fedez ferma il concerto e parla davanti al suo pubblico

Fedez è tornato al centro delle cronache, e questa volta non per una delle sue battaglie sociali ma per un testo musicale che ha suscitato polemiche e conseguenze legali. Nei giorni scorsi, infatti, l’artista aveva diffuso alcuni versi di una nuova canzone intitolata “Tutto il contrario”. Tra questi, una frase su Jannik Sinner è stata giudicata offensiva e gli è valsa un esposto in Procura presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci. Il passaggio incriminato recitava: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: devo - rivolgermi

Buongiorno A chi devo rivolgermi per avere informazioni sull’affitto della stanza accanto alla chiesa di Collemezzano? Grazie mille Vai su Facebook

Ormai mi devo rivolgere ai veterinari @la_peau_douce_ - X Vai su X

Sinner chiede come rivolgersi alla Principessa Kate dopo la vittoria di Wimbledon: non può sbagliare; Sinner a Wimbledon: la commozione della famiglia, l’imbarazzo con Kate e la battuta al fratello; Jannik Sinner: 'Vincere Wimbledon è il sogno dei sogni, sto vivendo il mio'.

Jannik Sinner e il malore a Cincinnati, come sta e cosa è successo. Forfait al doppio degli US Open: «Devo fermarmi» - Lo aspettava il doppio misto agli US Open, per il quale aveva scelto la super campionessa di categoria Katerina Siniakova (si dice che ... Riporta leggo.it

Come sta Jannik Sinner dopo il malore a Cincinnati: «Devo fermarmi». Cosa succede ora - Lo aspettava il doppio misto agli US Open, per il quale aveva scelto la super campionessa di categoria Katerina Siniakova (si dice che ... Scrive ilmattino.it