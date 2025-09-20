Devastazione e abbandono | il compendio di Cala Materdomini è da ricostruire
BRINDISI – Il parquet è distrutto. I sanitari dei bagni sono in frantumi. Le scritte fatte con la bomboletta spray sono ovunque. La vetrina del bar è ridotta a un cumulo di cocci. Il compendio di Cala Materdomini andrà ricostruito di sana pianta. Un pesante fardello graverà sul privato che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: devastazione - abbandono
Francesco Emilio Borrelli. . "Salve Borrelli. A San Marzano sul Sarno Villa De Tilla Via Cesare Battisti qualche mese fà ci fù l'abbandono di un gattino lattante con quaranta gradi chiuso in uno scatolo che purtroppo morì per asfissia. Vi ricordate? Grazie al vostr Vai su Facebook
Devastazione e abbandono: il compendio di Cala Materdomini è da ricostruire.