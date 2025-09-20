Devasta con calci e pugni 10 auto in strada a Milano | arrestato

Calci e pugni contro le auto in sosta. Sono almeno dieci le vetture che nella serata di mercoledì sono state danneggiate: i proprietari le avevano lasciate in sosta lungo via Anguissola, in zona Bande Nere, e le hanno ritrovate con gli specchietti rotti e ammaccature. In manette, arrestato dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Entra in un locale e lo devasta a calci e pugni: arrestato 30enne

Entra in un locale e lo devasta a calci e pugni: arrestato 30enne

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una guardia giurata addetta alla sicurezza la quale, poco prima, aveva tentato di fermare il 30enne che, entrato nel locale, si era intrufolato frettolosamente dietro la cassa per poi devastarla con calci e

21enne disabile massacrato da 4 magrebini a Sanremo/ Calci e pugni senza motivo, devastato un locale - Choc a Sanremo dove un 21enne disabile è stato massacrato di botte da 4 magrebini di Montecarlo: una violenza senza alcun motivo ... Riporta ilsussidiario.net

Calci, pugni e bastonate a Petritoli: choc fuori dal discount Eurospin, in 5 hanno aggredito un uomo nel parcheggio davanti ai clienti - Colpi anche con un oggetto contundente, sembra una spranga o un mazza di legno. Come scrive msn.com