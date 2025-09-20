Detenuto scatena il caos per i fagiolini sconditi e minaccia i poliziotti con una lametta | Vi infilzo vi taglio la faccia
ANCONA - È partito tutto da un piatto di fagiolini. “Non li voglio mangiare, sono sconditi”. Così un detenuto del carcere di Montacuto ha iniziato a dare problemi mentre era ristretto in una cella di isolamento. Gli avevano appena passato il vitto e si era arrabbiato anche perché c’era la carne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: detenuto - scatena
Florida, ex detenuto James Farthing libero dopo 30 anni di carcere vince 167,3mln $ alla lotteria, poi scatena rissa e colpisce poliziotto, arrestato
Pesaro: Paura al carcere di Villa Fastiggi, detenuto scatena incendio in cella, agenti e prigionieri intossicati Vai su Facebook
Detenuto scatena il caos per i fagiolini sconditi e minaccia i poliziotti con una lametta: “Vi infilzo, vi taglio la faccia”.