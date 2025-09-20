Desio si riparte con l’AI Con Vigevano tante novità

È il weekend della Serie B Nazionale che riparte. La Rimadesio lo fa eccezionalmente di domenica in casa (di solito i match al PalaFitLine saranno il sabato) ospitando la Elachem Vigevano che ritorna così a Desio non per sfidare Cantù, ma per aprire la nuova stagione in una categoria inferiore contro l’Aurora. Palla a due alle 18 tra due squadre molto rinnovate e che già durante la preparazione estiva hanno dovuto fare i conti con qualche defezione importante. Coach Quilici dovrà fare a meno di due esterni su quattro (fermi ai box Tornari e Spinelli), mentre sulla sponda ducale coach Salieri ha perso il capitano Boglio mentre Cucchiaro è in forse per un indolenzimento alla spalla sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Desio, si riparte con l’A.I.. Con Vigevano tante novità