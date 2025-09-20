Desio si riparte con l’AI Con Vigevano tante novità
È il weekend della Serie B Nazionale che riparte. La Rimadesio lo fa eccezionalmente di domenica in casa (di solito i match al PalaFitLine saranno il sabato) ospitando la Elachem Vigevano che ritorna così a Desio non per sfidare Cantù, ma per aprire la nuova stagione in una categoria inferiore contro l’Aurora. Palla a due alle 18 tra due squadre molto rinnovate e che già durante la preparazione estiva hanno dovuto fare i conti con qualche defezione importante. Coach Quilici dovrà fare a meno di due esterni su quattro (fermi ai box Tornari e Spinelli), mentre sulla sponda ducale coach Salieri ha perso il capitano Boglio mentre Cucchiaro è in forse per un indolenzimento alla spalla sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il cammino di Vigevano scatterà ancora da Desio - L’ultima trasferta di stagione regolare nella scorsa serie A2 era stata Desio per la Elachem Vigevano che aveva battuto con una grande partita niente meno che Cantù (poi promossa in Lba). Riporta laprovinciapavese.gelocal.it