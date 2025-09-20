Derby della Capitale | attesi otto gruppi Ultras da tutta Europa

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica alle 12:30 all’Olimpico va in scena il Derby della Capitale, uno degli appuntamenti più “ caldi ” del calcio italiano ed europeo. Ma quest’anno l’attenzione non è solo sul campo: le autorità hanno alzato l’allerta per garantire la sicurezza della città e di tutti i tifosi. Ultras da tutta Europa attesi a Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il derby tra Roma e Lazio sono attesi gruppi ultras provenienti da diverse città europee. Sul fronte giallorosso, il supporto arriverà da tifoserie come i Frente Atlético ( Atlético Madrid ), Gate 13 ( Panathinaikos ) e Bad Blue Boys ( Dinamo Zagabria ). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

