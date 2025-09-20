Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da Hamas
L'operazione israeliana per la conquista di Gaza City è entrata nel suo quarto giorno, mentre Israele ha registrato il novecentesimo soldato ucciso
Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da Hamas - Israele avanza nel pieno dell’offensiva contro i terroristi palestinesi, mentre i carristi portano le foto degli ostaggi per evitare di colpirli. Riporta ilfoglio.it
La realtà aumentata trasforma i carri armati cinesi - Dentro un carro armato il mondo sembra ridursi a pochi spicchi di visuale, frammenti che costringono chi sta al comando a muoversi quasi alla cieca. Si legge su tecnoandroid.it